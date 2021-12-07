Кто прорвался, тот выиграл — ЕСПЧ запретил Польше высылать мигрантов в Беларусь

https://racurs.ua/n164087-kto-prorvalsya-tot-vyigral-espch-zapretil-polshe-vysylat-migrantov-v-belarus.html

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил не возвращать мигрантов, которым удалось прорваться в Польшу из Беларуси.

Иностранцы, которые уже находятся на территории Польши, не могут быть возвращены в Беларусь.

Суд в Страсбурге получил 47 обращений от 198 мигрантов, штурмовавших границу Польши и Беларуси. ЕСПЧ запретил Варшаве высылать со своей территории находящихся на территории Польши и обратившихся в суд.

С августа этого года заявители в ЕСПЧ указывают, что находятся на территории Польши и просят о международной защите. Кроме того, в суде есть ходатайства, поданные против Латвии и Литвы также на эту тему.

По части обращений ЕСПЧ постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимой медицинской помощью.

Напомним, что режим Александра Лукашенко в Беларуси атаковал границу Польши посредством 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы гражданами стран Ближнего Востока. Около 9 тыс. таких случаев произошло в ноябре. Польша насчитала в Беларуси 10 тыс. мигрантов, стремящихся попасть в ЕС. Ситуация на границе Беларуси и ЕС стала напряженной с мая 2021 года.

Руководство Евросоюза обвиняет Лукашенко в гибридной атаке на европейские страны в ответ на введенные против Минска санкции ЕС. 2 декабря ЕС ввел новые санкции в отношении физических и юридических лиц, организующих или помогающих деятельности режима Лукашенко по содействию незаконному пересечению внешних границ ЕС.