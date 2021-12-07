П’ять держав висловили підтримку Україні. Фото:

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Агресія Російської Федерації на українських кордонах викликає занепокоєння на Заході.

Лідери держав-учасниць формату «Квінт», до якого входять Німеччина, США, Франція, Італія і Велика Британія, заявили про рішучу підтримку суверенітету України. Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу за результатами перемовин 6 грудня.

П’ять глав держав і урядів висловили рішучість поважати суверенітет України та заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру та безпеки в Європі.

Усі вони нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої «нормандської» групи під егідою Франції та Німеччини, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну закінчитися кривавою різаниною. При цьому він попередив, що російські військові повернуться на батьківщину в трунах.