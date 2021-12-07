Наслідки ДТП біля Чернігова, фото: Нацполіція

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Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на «лисій гумі» або використовують для економії грошей колеса, котрі мають недопустимі недоліки. А також порушників швидкісного режиму та правил маневрування.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про це у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соцмережі Фейсбук після моторошної ДТП, яка сталася сьогодні, 7 грудня, на Чернігівщині.

За словами Монастирського, цього місяця за його ініціативою до Верховної Ради внесуть законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей, — наголосив міністр.



Сьогодні близько восьмої ранку поблизу Чернігова сталося смертельне ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки. Водій вантажівки, порушивши ПДР, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. У результаті загинули 13 людей, ще шестеро перебувають у важкому стані.