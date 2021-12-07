Смертельна стрілянина в Москві

Смертельну стрілянину в Москві зчинив відвідувач центру послуг - не хотів надягати маску

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Ракурс

Дикий випадок стався у Москві. В одному із багатофункціональних центрів надання держпослуг (це російський прообраз ЦНАПів) відвідувач 7 грудня почав стріляти.

Дві особи загинули, троє поранені. Згодом пройшла інформація, що у лікарні померла поранена 10-річна дівчинка. Але її офіційно спростували.

Як пишуть російські ЗМІ, стріляв начебто Сергій Глазов, підполковник у відставці, який раніше служив у розвідці. Згодом людина з цим прізвищем записала відео зі спростуванням. Крім зброї злочинець мав сумку з дротами, у якій міг бути вибуховий пристрій.

Стрілок перебуває у неадекватному стані, на допиті він розповідає слідчим про пандемію та світову змову. Декілька телеграм-каналів повідомили, що чоловік відкрив вогонь у відповідь на вимогу надіти маску, але це поки що офіційно не підтверджується.

За даними російського «Интерфакса» і Telegram-каналів «112» і Mash, стрілянина почалася після того, як нападник відмовився надягати захисну маску на вимогу охоронця. Коли чоловіка намагалися випровадити з будівлі, він почав стріляти з травматичного пістолета, перероблено для стрільби бойовими патронами.

Унаслідок стрілянини загинули співробітниця і відвідувач БФЦ.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження за статтями «убивство» і «незаконний обіг зброї». У разі доведення провини чоловікові загрожує довічне ув’язнення.