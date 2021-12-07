В Москве мужчина застрелил нескольких человек из-за просьбы надеть маску

https://racurs.ua/n164102-v-moskve-mujchina-zastrelil-neskolkih-chelovek-iz-za-prosby-nadet-masku.html

Ракурс

Дикий случай произошел в Москве. В одном из многофункциональных центров предоставление госуслуг (это российский прообраз ЦПАУ) посетитель 7 декабря начал стрелять.

Два человека погибли, трое ранены. Впоследствии прошла информация, что в больнице скончалась раненая 10-летняя девочка. Но ее официально опровергли.

Как пишут российские СМИ, стрелял якобы Сергей Глазов, подполковник в отставке, ранее служивший в разведке. Впоследствии человек с этой фамилией записал видео с опровержением. Кроме оружия при себе преступник имел сумку с проводами, в которой могло быть взрывное устройство.

Стрелок пребывает в неадекватном состоянии, на допросе он рассказывает следователям о пандемии и мировом заговоре.

Несколько телеграмм-каналов сообщили, что мужчина открыл огонь в ответ на требование надеть маску, но пока это официально не подтверждается.

По данным российского «Интерфакса» и Telegram-каналов «112» и Mash, стрельба началась после того, как мужчина отказался надевать защитную маску по требованию охранника. Когда его попытались вывести из здания, он начал стрелять из травматического пистолета, переделанном для стрельбы боевыми патронами.

В результате стрельбы погибли сотрудница и посетитель БФЦ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство по статьям «убийство» и «незаконное обращение оружия». В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.