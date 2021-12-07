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Ракурс
В Москве мужчина застрелил нескольких человек из-за просьбы надеть маску

В Москве мужчина застрелил нескольких человек из-за просьбы надеть маску

7 дек 2021, 16:05
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Дикий случай произошел в Москве. В одном из многофункциональных центров предоставление госуслуг (это российский прообраз ЦПАУ) посетитель 7 декабря начал стрелять.

Два человека погибли, трое ранены. Впоследствии прошла информация, что в больнице скончалась раненая 10-летняя девочка. Но ее официально опровергли.

Как пишут российские СМИ, стрелял якобы Сергей Глазов, подполковник в отставке, ранее служивший в разведке. Впоследствии человек с этой фамилией записал видео с опровержением. Кроме оружия при себе преступник имел сумку с проводами, в которой могло быть взрывное устройство.

Стрелок пребывает в неадекватном состоянии, на допросе он рассказывает следователям о пандемии и мировом заговоре.

Несколько телеграмм-каналов сообщили, что мужчина открыл огонь в ответ на требование надеть маску, но пока это официально не подтверждается.

По данным российского «Интерфакса» и Telegram-каналов «112» и Mash, стрельба началась после того, как мужчина отказался надевать защитную маску по требованию охранника. Когда его попытались вывести из здания, он начал стрелять из травматического пистолета, переделанном для стрельбы боевыми патронами.

Смертельная стрельба в Москве

В результате стрельбы погибли сотрудница и посетитель БФЦ.


Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство по статьям «убийство» и «незаконное обращение оружия». В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

Смертельная стрельба в Москве

Источник: Ракурс


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