Мумии. Фото: The History Blog

https://racurs.ua/n164101-neobychnyh-drevnih-mumiy-s-zolotymi-yazykami-obnarujili-v-egipte-foto.html

Ракурс

Мумии с золотыми языками были обнаружены в некрополе на территории современного Эль-Бахнаса, расположенного в 160 км к юго-западу от Каира.

Испанские археологи раскопали две гробницы последней местной династии, правившей Египтом до того, как он был завоеван Персией в 525 году до нашей эры. Об этом сообщает The History Blog.

Одно погребение принадлежало мужчине, а другое — женщине. Археологи не знают, кем приходились друг другу мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом, а это свидетельствует о семейных узах.

Женская гробница сохранилась хуже и содержит следы разграбления еще в древности. В ней сохранился женский антропоидный каменный саркофаг. Внутри, кроме останков, находились глиняные изразцы, которыми покрывали покойника, а также каменный амулет в виде подголовника.

Вторая гробница сохранилась запечатанной. В ней находился мужской антропоидный саркофаг с мумифицированными останками человека и амулеты, керамический сосуд с остатками бинтов, четыре кувшина с мумифицированными внутренностями. Также в гробнице нашли более 400 фаянсовых фигурок ушебти.

Череп мужчины хорошо сохранился, и был ясно виден золотой язык, выступающий изо рта. Такой же продолговатый лист золотой фольги, заменяющий язык, был найден в женском погребении.

Погребальная практика, при которой бальзамировщики заменяют язык покойного золотом, была частью ритуала, позволяющего мертвым свободно говорить перед судом Осириса — древнеегипетского бога возрождения и царя загробного мира. Считалось, что золотой язык мог позволить покойным убедить Осириса проявить милосердие к их душам.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые восстановили лица трех древних египетских мужчин с помощью ДНК, возраст которой составляет более 2 тыс. лет.

Источник: The History Blog