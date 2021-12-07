Мумии. Фото: The History Blog

https://racurs.ua/ua/n164101-nezvychaynyh-starodavnih-mumiy-iz-zolotymy-yazykamy-znayshly-v-iegypti-foto.html

Ракурс

Мумії із золотими язиками були виявлені в некрополі на території сучасного Ель-Бахнаса, розташованого в 160 км на південний захід від Каїра.

Іспанські археологи розкопали дві гробниці останньої місцевої династії, що правила Єгиптом до того, як він був завойований Персією в 525 році до нашої ери. Про це повідомляє The History Blog.

Одне поховання належало чоловікові, а інше — жінці. Археологи не знають, ким були один одному чоловік і жінка, але їхні гробниці були побудовані поруч один з одним, а це свідчить про сімейні зв’язки.

Жіноча гробниця збереглася гірше й містить сліди розграбування ще в давнину. У ній зберігся жіночий антропоїдний кам’яний саркофаг. Всередині, крім останків, знаходилися глиняні кахлі, якими покривали покійника, а також кам’яний амулет у вигляді підголів’я.

Друга гробниця збереглася запечатаною. У ній знаходився чоловічий антропоїдний саркофаг із муміфікованими останками людини й амулети, керамічний посуд із залишками бинтів, чотири глеки з муміфікованими нутрощами. Також у гробниці знайшли понад 400 фаянсових фігурок ушебті.

Череп чоловіка добре зберігся, і було ясно видно золотий язик, що виступає з рота. Такий же довгастий лист золотої фольги, що замінює язик, був знайдений у жіночому похованні.

Похоронна практика, при якій бальзамувальники замінюють язик покійного золотом, була частиною ритуалу, що дозволяє мертвим вільно говорити перед судом Осіріса — давньоєгипетського бога відродження й царя загробного світу. Вважалося, що золотий язик міг дозволити покійним переконати Осіріса проявити милосердя до їхніх душ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені відновили особи трьох стародавніх єгипетських чоловіків за допомогою ДНК, вік якої становить понад 2 тис. років.

Джерело: The History Blog