Ведмедиця напала на українців в Румунії — вони гатили петардами

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Ведмедиця напала на двох українців в румунських Карпатах. Інцидент стався в ніч на 6 грудня біля замку Пелеш, неподалік від міста Сіная.

Про це повідомило місцеве видання Prahova.

За попередньою інформацією, ведмедицю та її дитинча налякали петарди, якими користувались туристи. Тварина прагнула захистити своє дитинча, тому почала йти у бік туристів. Українці встигли перестрибнути через паркан, однак поранилися колючим дротом.

Інформацію про інцидент рятувальникам з повіту Прахова повідомила знайома потерпілих. 32-річну жінку та 28-річного чоловіка доправили у лікарню міста Сіная з пораненнями рук та ніг.

Мер міста Сіная заявив, що ведмедицю переселять у безлюдний район, а її дитинча — в спеціалізований центр захисту тварин. Рятувальники просять місцевих мешканців та туристів бути обережними при зустрічі з дикими тваринами.