ВООЗ прагне подолати штам «Дельта» і чекає більше даних про «Омікрон». Фото: istock

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Штам «Омікрон» спровокував паніку по всьому світу, але у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) поки не сформували рекомендацій щодо стримування поширення цього варіанту COVID-19.

Там вважають, що необхідно більше часу для його вивчення. Про це заявив директор європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.

Нам потрібно трохи більше часу. Занадто рано давати якісь певні рекомендації у зв’язку з поширенням штаму «омікрон», — сказав Клюге на брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що ВООЗ поки має лише попередню й мінливу інформацію щодо ефективності чинних заходів проти «омікрону». Це стосується і вакцин, методів діагностики, і терапії.

У Європі наразі переважає поширення штаму «Дельта», і способи боротьби з коронавірусом залишаються незмінними. Серед основних зусиль щодо стримування поширення COVID-19 — підвищення показників вакцинації, отримання бустерних доз вакцин, носіння масок.

У ВООЗ також назвали «крайнім заходом» запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу. До нього вдаватимуться лише у випадку, коли вичерпані практично всі можливі варіанти щодо підвищення рівнів вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові ліки для лікування коронавірусної інфекції, які здатні знизити смертність від COVID-19 на 79%, продемонстрували ефективність проти всіх відомих штамів коронавірусу, включно з «Омікроном» та «Дельтою».