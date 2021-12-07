ВОЗ стремится преодолеть штамм «Дельта» и ждет больше данных об «Омикроне»

https://racurs.ua/n164099-voz-stremitsya-preodolet-shtamm-delta-i-jdet-bolshe-dannyh-ob-omikrone.html

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Штамм «Омикрон» спровоцировал панику по всему миру, но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не сформировали рекомендаций по сдерживанию распространения этого варианта COVID-19.

Там считают, что необходимо больше времени для его изучения. Об этом заявил директор европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-то определенные рекомендации в связи с распространением штамма «Омикрон», — сказал Клюге на брифинге во вторник.

Он подчеркнул, что ВОЗ пока имеет только предварительную и переменчивую информацию об эффективности действующих мер против «Омикрона». Это касается и вакцин, методов диагностики, и терапии.

В Европе сейчас преобладает распространение штамма «Дельта», и способы борьбы с коронавирусом остаются неизменными. Среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 — повышение показателей вакцинации, получение бустерных доз вакцин, ношение масок.

ВОЗ также назвали «крайней мерой» введение обязательной вакцинации от коронавируса. К нему будут прибегать только в случае, когда исчерпаны практически все возможные варианты повышения уровней вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что новое лекарство для лечения коронавирусной инфекции, которое способно снизить смертность от COVID-19 на 79%, продемонстрировали эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая «Омикрон» и «Дельту».