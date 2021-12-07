Медведица напала на украинцев в Румынии - они игрались петардами

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Ракурс

Медведица напала на двух украинцев в румынских Карпатах. Инцидент произошел в ночь на 6 декабря возле замка Пелеш, недалеко от города Синая.

Об этом сообщило местное издание Prahova.

Согласно предварительной информации, медведицу и ее детеныша испугали петарды, которыми пользовались туристы. Животное стремилось защитить своего детеныша, поэтому начало идти в сторону туристов. Украинцы успели перепрыгнуть через забор, однако зацепились за колючую проволоку.

Информацию об инциденте спасателям из уезда Прахова сообщила знакомая потерпевших. 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину доставили в больницу города Синая с ранениями рук и ног.

Мэр города Синая заявил, что медведицу переселят в безлюдный район, а ее детеныша — в специализированный центр защиты животных. Спасатели просят местных жителей и туристов быть осторожными при встрече с дикими животными.