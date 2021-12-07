Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДТП під Черніговом. Фото: ДСНС

Слідчі назвали можливі причини ДТП під Черніговом, кількість загиблих зросла (ФОТО)

7 гру 2021, 12:44
999

ДТП під Черніговом, яка трапилася сьогодні, 7 грудня, у районі села Брусилів забрала життя 13 людей.

Ще шестеро людей травмовані. Про це заявив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус та прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС),

ДТП під Черніговом. Фото: ДСНС

В ОДА створили оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні № 2 та біля моргу. Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. За його словами, один із ймовірних чинників, що міг спричинити аварію — погодні умови.

Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса, — повідомив Василина.

Попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

ДТП під Черніговом. Фото: ДСНС

Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

ДТП під Черніговом. Фото: ДСНС


ДТП під Черніговом. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що моторошна ДТП із багатьма загиблими сталася 7 грудня на Чернігівщині. О 7.55 поблизу села Брусилів, Чернігівського району на трасі Н-27 Чернігів-Грем'яч зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Рейсовий автобус «Мерседес Спрінтер» їхав за маршрутом Чернігів-Сосниця. Він потрапив в аварію з фурою. Транспортні засоби від удару відкинуло на узбіччя, вони заблокували трасу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів