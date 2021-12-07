ДТП под Черниговом. Фото: ГСЧС

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ДТП под Черниговом, которое произошло сегодня, 7 декабря, в районе села Брусилов, унесло жизни 13 человек.

Еще шесть человек травмированы. Об этом заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус и пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС),

ОДА создала оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице № 2 и возле морга.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из вероятных факторов, который мог вызвать аварию — погодные условия.

Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса, — сообщил Василиса.

Предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, ранее мы сообщали, что жуткое ДТП с многими погибшими произошло 7 декабря на Черниговщине. В 7.55 вблизи села Брусилов, Черниговского района на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.

Рейсовый автобус «Мерседес Спринтер» ехал по маршруту Чернигов-Сосница. Он попал в аварию с фурой. Транспортные средства от удара отбросило на обочину, они заблокировали трассу.