Последствия ДТП возле Чернигова, фото: Нацполиция

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Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на «лысой резине» или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также нарушителей скоростного режима и правил маневрирования.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил об этом в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук после жуткого ДТП, которое произошло сегодня, 7 декабря, на Черниговщине.

По словам Монастырского, в текущем месяце по его инициативе в Верховную Раду внесут законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Призываю всех тщательно придерживаться Правил дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем невинных людей, — подчеркнул министр.



Сегодня около восьми утра вблизи Чернигова произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика. Водитель грузовика, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В результате погибли 13 человек, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.