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Ракурс
ВОЗ высказалась о переливании плазмы крови пациентам с COVID-19

ВОЗ высказалась о переливании плазмы крови пациентам с COVID-19

7 дек 2021, 16:57
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови уже переболевших людей.

Ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».

Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени, — констатировали в организации.

В этой связи ВОЗ «настоятельно не рекомендует» переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».


Соответствующие рекомендации разработала группа международных экспертов, пояснили в ВОЗ. Они основывают свои выводы на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 тыс. 236 пациентов.

Источник: Ракурс


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