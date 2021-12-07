ВОЗ высказалась о переливании плазмы крови пациентам с COVID-19

Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени, — констатировали в организации.
В этой связи ВОЗ «настоятельно не рекомендует» переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».
Соответствующие рекомендации разработала группа международных экспертов, пояснили в ВОЗ. Они основывают свои выводы на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16 тыс. 236 пациентов.