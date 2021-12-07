В Украине 8 декабря ожидается дождь и снег

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Погода в Украине 8 декабря предполагает дожди в большинстве регионов, кроме юго-востока. В Одесской области ожидается сильный дождь, в северных и Винницкой областях — дождь с мокрым снегом. На западе страны — преимущественно снег.

Кроме того, в северных, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега. В западных, северных и Винницких областях возможен гололед на дорогах. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха на западе страны ночью составит −3…−8°, днем — 0…-5°, на севере, а также в Винницкой и Закарпатской областях ожидается температура воздуха −3…+2 ночью и днем. На остальной территории температура воздуха будет +2…+7° ночью и +5…+10° днем (на Херсонщине и в Крыму — до +13°).

Погода в Киеве будет пасмурная, в течение суток ожидается снег с дождем. Температура воздуха в течение суток находится в пределах +0…-2°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, ожидается снег. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем — поднимутся до −1…−3°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной, днем и ночью ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +6…+8°, днем — +7…+9°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность и небольшой дождь во второй половине дня. Термометры ночью покажут +3…+5°, днем — +6…+8°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 декабря будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo