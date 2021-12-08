Як розвиватиметься коронавірус в Україні, спрогнозували вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164131-yak-rozvyvatymetsya-koronavirus-v-ukrayini-sprognozuvaly-vcheni.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється, однак вчені прогнозують, що показники захворюваності продовжать зменшуватися.

Середня кількість нових випадків зараження дорівнюватиме 9 тис. 410 та 8 тис. 626 протягом тижня 8−14 грудня. Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України.

Протягом 15−21 грудня цей показник становитиме 7 тис. 677 та 7 тис. 279 інфікованих.

Вчені додали, що у порівнянні з піковими значеннями кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилася втричі. Також на 40% зменшилось завантаження ліжок, смертність знизилась на 37%.

Наразі в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом, добові показники захворюваності та смертності знижуються. Кількість тих, хто одужав за добу, майже три тижні значно перевищує кількість нових випадків зараження.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні за минулу добу, 7 грудня, підхопила 9 тис. 371 людина, серед них 809 дітей та 175 медпрацівників. У лікарні потрапили 2 тис. 998 осіб, також 450 людей померли від ускладнень хвороби.