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Ракурс
Сивина Зеленського зникла - президент похвалився новим фото зі спортзалу

Сивина Зеленського зникла — президент похвалився новим фото зі спортзалу

8 гру 2021, 11:29
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У Володимира Зеленського зникла сивина, яку було помітно на фото, що його глава держави опублікував 6 листопада у своїх соцмережах.

7 грудня Зеленський похвалився новою світлиною в Інстаграм. Президент сходив у спортзал і звідти передав привіт своїм читачам.

Доброго ранку усім! Друзям і тим, хто заздрить, — підписав фото Зеленський.

Місяць тому на фото президента в Instagram також йшлося про «спортивний ранок». Тоді Зеленський написав, що «сушить кофту», бо попрощався у спортзалі з «вчорашньою вечерею» і «заслужив обід».

На фото президента було помітно сивину.


Тоді нове селфі президента зібрало чимало негативних коментарів, бо користувачі соцмереж були обурені тим, що в умовах спалаху коронавірусу і високої смертності від цього захворювання президент постить «радісні селфі».

В мережі також звернули увагу на те, що на фото, зроблених 4 листопада, коли Зеленський приходив до Верховної Ради, сивини у нього ще не було.

Джерело: Ракурс


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