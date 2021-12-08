Сивина Зеленського зникла - президент похвалився новим фото зі спортзалу

https://racurs.ua/ua/n164130-syvyna-zelenskogo-znykla-prezydent-pohvalyvsya-novym-foto-zi-sportzalu.html

Ракурс

У Володимира Зеленського зникла сивина, яку було помітно на фото, що його глава держави опублікував 6 листопада у своїх соцмережах.

7 грудня Зеленський похвалився новою світлиною в Інстаграм. Президент сходив у спортзал і звідти передав привіт своїм читачам.

Доброго ранку усім! Друзям і тим, хто заздрить, — підписав фото Зеленський.

Місяць тому на фото президента в Instagram також йшлося про «спортивний ранок». Тоді Зеленський написав, що «сушить кофту», бо попрощався у спортзалі з «вчорашньою вечерею» і «заслужив обід».

На фото президента було помітно сивину.

Тоді нове селфі президента зібрало чимало негативних коментарів, бо користувачі соцмереж були обурені тим, що в умовах спалаху коронавірусу і високої смертності від цього захворювання президент постить «радісні селфі».

В мережі також звернули увагу на те, що на фото, зроблених 4 листопада, коли Зеленський приходив до Верховної Ради, сивини у нього ще не було.