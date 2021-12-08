Седина Зеленского исчезла — президент похвастался новым фото из спортзала

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Ракурс

У Владимира Зеленского исчезла седина, которая была заметна на фотографии, которую глава государства опубликовал 6 ноября в своих соцсетях.

7 декабря Зеленский похвастался новой фотографией в Инстаграме. Президент сходил в спортзал и оттуда передал привет своим читателям.

Доброе утро всем! Друзьям и тем, кто завидует, — подписал фото Зеленский.

Месяц назад на фото президента в Instagram также говорилось о «спортивном утре». Тогда Зеленский написал, что «сушит кофту», потому что попрощался в спортзале со «вчерашним ужином» и «заслужил обед».

На фото президента была заметна седина.

Тогда новое селфи президента собрало немало негативных комментариев, потому что пользователи соцсетей были возмущены тем, что в условиях вспышки коронавируса и высокой смертности от этого заболевания президент постится «радостные селфи».

В сети также обратили внимание, что на фото, сделанных 4 ноября, когда Зеленский приходил в Верховную Раду, седины у него еще не было.