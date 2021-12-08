Виктор Орбан. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n164129-orban-vse-ponyal-premer-vpervye-nazval-voynu-na-donbasse-rossiysko-ukrainskoy.html

Ракурс

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, написал прощальное письмо Ангеле Меркель, которая оставила должность канцлера Германии.

В нем он впервые назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной. Текст письма опубликовали на сайте венгерского премьера.

Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны, — говорится в письме.

До этого Виктор Орбан не называл ситуацию в Украине войной, а тем более российско-украинской войной в своих публичных высказываниях с 2014 года.

Также отмечается, что формулировка «российско-украинская война» нечасто встречается в прямых речах венгерских политиков или лидеров страны. Такую формулировку не выбирают даже самые либеральные и прозападные венгерские медиа, предпочитая «конфликт на Донбассе», «конфликт на востоке Украины» и максимум «российско-украинский конфликт».

Виктор Орбан — пророссийский премьер-министр Венгрии. Во время агрессии России против Украины, в мае 2014 года, Виктор Орбан высказался по поводу суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине, в частности, в контексте двойного гражданства и «коллективных прав» на «автономию» после аннексии Крыма и войны на Донбассе.