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Виктор Орбан. Фото: Интерфакс

Орбан все понял — премьер впервые назвал войну на Донбассе российско-украинской

8 дек 2021, 10:59
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Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, написал прощальное письмо Ангеле Меркель, которая оставила должность канцлера Германии.

В нем он впервые назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной. Текст письма опубликовали на сайте венгерского премьера.

Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны, — говорится в письме.

До этого Виктор Орбан не называл ситуацию в Украине войной, а тем более российско-украинской войной в своих публичных высказываниях с 2014 года.


Также отмечается, что формулировка «российско-украинская война» нечасто встречается в прямых речах венгерских политиков или лидеров страны. Такую формулировку не выбирают даже самые либеральные и прозападные венгерские медиа, предпочитая «конфликт на Донбассе», «конфликт на востоке Украины» и максимум «российско-украинский конфликт».

Виктор Орбан — пророссийский премьер-министр Венгрии. Во время агрессии России против Украины, в мае 2014 года, Виктор Орбан высказался по поводу суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине, в частности, в контексте двойного гражданства и «коллективных прав» на «автономию» после аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Источник: Ракурс


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