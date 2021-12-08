Появились первые фото штамма коронавируса «Омикрон»

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Ученые с помощью электронного микроскопа получили первые снимки новой разновидности вируса «Омикрон».

На них изображены клетки эпителия почки африканской зеленой обезьяны (Vero E6) после заражения «Омикроном». Фото разместил сайт медицинского факультета Университета Гонконга.

На снимках видны повреждения, содержащие маленькие черные вирусные частицы. Справа — электронная микрофотография со значительным увеличением. Также показана инфицированная клетка Vero E6 с вирусными частицами в форме короны на их поверхности.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Напомним, исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды.

Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.