На сколько вакцина Pfizer защищает от нового штамма, выяснили ученые

https://racurs.ua/n164122-na-skolko-vakcina-pfizer-zaschischaet-ot-novogo-shtamma-vyyasnili-uchenye.html

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Вакцина от коронавируса Pfizer в 40 раз менее эффективна против нового штамма «Омикрон» по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19.

При этом, по данным ученых, бустерные прививки существенно защищают и от этой разновидности вируса. Соответствующее исследование было проведено в ЮАР, сообщает Sky News.

Исследователи утверждают, что новый штамм лучше избегает защиты вакцин, однако его нельзя назвать неуязвимым. Также он легче передается, чем предыдущие разновидности COVID-19.

В выводах исследования говорится, что иммунитет против «Омикрона» хорошо работает у людей, уже переболевших коронавирусом.

Следует заметить, что проведенное исследование очень ограничено в своем масштабе, поскольку включало только созданный в лаборатории штамм «Омикрон», проверенный на крови всего 12 вакцинированных человек.

Ученые подытожили, что исследование не показывает эффективность вакцин в недопущении инфицирования или передачи «Омикрона» в реальном мире. При этом бустерные прививки существенно защищают от нового штамма.

Напомним, новое лекарство для лечения коронавирусной инфекции, которое способно снизить смертность от COVID-19 на 79%, показало эффективность против всех известных штаммов коронавируса, включая «Омикрон» и «Дельту».

Источник: Sky News