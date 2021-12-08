На скільки вакцина Pfizer захищає від нового штаму, з’ясували вчені

https://racurs.ua/ua/n164122-na-skilky-vakcyna-pfizer-zahyschaie-vid-novogo-shtamu-z-yasuvaly-vcheni.html

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Вакцина від коронавірусу Pfizer у 40 разів менш ефективна проти нового штаму «Омікрон» у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19.

При цьому, за даними вчених, бустерні щеплення суттєво захищають і від цього різновиду вірусу. Відповідне дослідження провели у ПАР, повідомляє Sky News.

Дослідники стверджують, що новий штам краще уникає захисту вакцин, однак його не можна назвати невразливим. Також він легше передається, ніж попередні різновиди COVID-19.

У висновках дослідження йдеться, що імунітет проти «Омікрону» добре працює в людей, які вже перехворіли на коронавірус.

Варто зауважити, що проведене дослідження — дуже обмежене у своєму масштабі, оскільки включало лише створений у лабораторії штам «Омікрон», перевірений на крові всього 12 вакцинованих осіб.

Вчені підсумували, що дослідження не показує ефективність вакцин у недопущенні інфікування або передачі «Омікрону» в реальному світі. При цьому бустерні щеплення суттєво захищають від нового штаму.

Нагадаємо, нові ліки для лікування коронавірусної інфекції, які здатні знизити смертність від COVID-19 на 79%, продемонстрували ефективність проти всіх відомих штамів коронавірусу, включаючи «Омікрон» та «Дельту».

Джерело: Sky News