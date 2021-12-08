США зроблять те, чого уникли в 2014 році - радник Байдена про розмову з Путіним

https://racurs.ua/ua/n164121-ssha-zroblyat-te-chogo-unykly-v-2014-roci-radnyk-baydena-pro-rozmovu-z-putinym.html

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Переговори Джо Байдена та Володимира Путіна окремо не коментувалися лідерами на брифінгах, але у Вашингтоні після відеорозмови відбулося декілька виходів чиновників Білого дому до медіа.

У випадку вторгнення РФ військову допомогу отримає як Україна, так і суміжні країни НАТО, заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

З боку Держдепартаменту прозвучали погрози нових санкцій та «повної ізоляції Росії від світової фінансової системи із наслідками для бізнесу та населення». Також Байден не дав Путіну гарантій щодо вступу чи невступу України до НАТО.

Кремль після переговорів офіційно визнав, що Путін знову висунув вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до НАТО, але у Москві не уточнили, яку відповідь надав Байден.

Президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися, — повідомив безпековий радник Байдена.

Водночас Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв’язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз, — сказав Салліван.

Він відмовився публічно говорити про що йдеться, додавши, що США хочуть говорити це безпосередньо з росіянами.

Ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів, — додав радник президента США.

Після розмови з Путіним Байден телефонував лідерам чотирьох європейських держав, а 9 грудня пообіцяв зателефонувати президенту України.