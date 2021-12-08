Коронавірус в Україні за добу забрав життя 450 людей

https://racurs.ua/ua/n164120-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zabrav-jyttya-450-ludey-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 7 грудня, підхопила 9 тис. 371 людина, серед них 809 дітей та 175 медпрацівників.

У лікарні потрапили 2 тис. 998 осіб, також 450 людей померли від ускладнень хвороби. Ще 26 тис. 804 українці одужали. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 519 тис. 981 особа;

одужало — 3 млн 109 тис. 423 особи;

летальних випадків — 89 тис. 436;

проведено ПЛР-тестувань — 16 млн 160 тис. 332.

Протягом 7 грудня 199 тис. 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 тис. 270 українців, повністю імунізовані — 120 тис. 495 людей.

За весь час кампанії понад 12 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вакцинація від коронавірусу необхідна і людям, які вже перехворіли. Вони можуть робити щеплення на 28 день після перенесеної хвороби.