Оборонний бюджет США 2022 – скільки виділять для України. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164119-oboronnyy-budjet-ssha-2022-skilky-vydilyat-dlya-ukrayiny.html

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Військова допомога для України від США закладена в проекті оборонного бюджету на 2022 рік. Документ затвердив комітет Палати представників США.

Проект передбачає 300 млн дол. військової допомоги Україні. Про це йдеться у тексті законопроекту, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.

Кошти підуть на підтримку та сприяння українським ЗСУ. Крім того, законопроект передбачає виділення 4 млрд дол. на європейську ініціативу зі стримування Росії — витрати збільшили майже на 570 млн дол.

150 млн дол. пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.

Як пише Reuters, у фінальний текст законопроекту не внесли положення, яке зобов’язує президента США запровадити санкції проти трубопроводу «Північний потік — 2» вартістю 11 млрд дол.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Раніше стало відомо, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона могла захищати свою територію.

Текст документу опублікували 7 грудня, після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін протягом двох годин обговорювали по відеозв’язку ситуацію довкола України та інші спірні питання.