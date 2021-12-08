Оборонний бюджет США 2022 — скільки виділять для Україниhttps://racurs.ua/ua/n164119-oboronnyy-budjet-ssha-2022-skilky-vydilyat-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Військова допомога для України від США закладена в проекті оборонного бюджету на 2022 рік. Документ затвердив комітет Палати представників США.
Проект передбачає 300 млн дол. військової допомоги Україні. Про це йдеться у тексті законопроекту, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.
Кошти підуть на підтримку та сприяння українським ЗСУ. Крім того, законопроект передбачає виділення 4 млрд дол. на європейську ініціативу зі стримування Росії — витрати збільшили майже на 570 млн дол.
150 млн дол. пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.
Як пише Reuters, у фінальний текст законопроекту не внесли положення, яке зобов’язує президента США запровадити санкції проти трубопроводу «Північний потік — 2» вартістю 11 млрд дол.
Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.
Раніше стало відомо, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона могла захищати свою територію.
Текст документу опублікували 7 грудня, після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін протягом двох годин обговорювали по відеозв’язку ситуацію довкола України та інші спірні питання.