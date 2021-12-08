Оборонный бюджет США 2022 – сколько выделят для Украины. Фото: УП

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Ракурс

Военная помощь для Украины от США заложена в проекте оборонного бюджета на 2022 год. Документ утвердил комитет Палаты представителей США.

Проект предусматривает 300 млн дол. военной помощи Украине. Об этом говорится в тексте законопроекта, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Средства пойдут на поддержку и содействие украинским ВСУ. Кроме того, законопроект предусматривает выделение 4 млрд дол. на европейскую инициативу по сдерживанию России — расходы увеличили почти на 570 млн дол.

150 млн дол. предлагают выделить на инициативу обеспечения безопасности Балтийского региона.

Как пишет Reuters, в финальный текст законопроекта не внесли положения, обязывающего президента США ввести санкции против трубопровода «Северный поток — 2» стоимостью 11 млрд дол.

Документ, одобренный Палатой представителей, должен рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Ранее стало известно, что США готовы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла защищать свою территорию.

Текст документа опубликовали 7 декабря, после того как президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в течение двух часов обсуждали по видеосвязи ситуацию вокруг Украины и другие спорные вопросы.