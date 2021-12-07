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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Когда Байден позвонит Зеленскому, рассказали в Белом доме

7 дек 2021, 22:53
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Джо Байден, президент США, позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.

В ходе этого разговора стороны, в частности, обсудят результаты переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которые по видеосвязи состоялись сегодня, 7 декабря. Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, в развитие вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном, — отметил Салливан.

Сегодня Байден проведет телефонные разговоры с лидерами стран Европы и с лидерами обеих палат Конгресса, добавил Салливан.


Напомним, разговор Байдена и Путина длился более двух часов. Среди вопросов, которые стороны обсуждали, была эскалация Россией сил вокруг Украины.

Источник: Ракурс


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