Когда Байден позвонит Зеленскому, рассказали в Белом доме

Когда Байден позвонит Зеленскому, рассказали в Белом домеhttps://racurs.ua/n164118-kogda-bayden-pozvonit-zelenskomu-rasskazali-v-belom-dome.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря.
В ходе этого разговора стороны, в частности, обсудят результаты переговоров Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которые по видеосвязи состоялись сегодня, 7 декабря. Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, в развитие вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном, — отметил Салливан.
Сегодня Байден проведет телефонные разговоры с лидерами стран Европы и с лидерами обеих палат Конгресса, добавил Салливан.
Напомним, разговор Байдена и Путина длился более двух часов. Среди вопросов, которые стороны обсуждали, была эскалация Россией сил вокруг Украины.