В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164117-mujchiny-ili-jenschiny-kto-chasche-rasprostranyaet-koronavirus-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Мужчины распространяют COVID-19 чаще женщин и детей.

Это случайно установили американские ученые, которые исследовали, что могут сделать представители исполнительского искусства — от мюзиклов до научных лекций, которое наиболее пострадало от карантинных ограничений, чтобы обезопасить возвращение на сцену после пандемии, сообщает издание Futurism.

В ходе исследования ученые измерили количество аэрозольных частиц, благодаря которым может передаваться коронавирус, выпущенных 75 добровольцами, и обнаружили нечто необычное — взрослые мужчины выпускали гораздо больше частиц, чем взрослые женщины или дети.

Впрочем, объяснение здесь может быть очень простым — у взрослых мужчин легкие обычно больше, чем у женщин или детей. Аналогично, взрослые женщины испускают больше частиц, чем дети.

Ученые также установили, что люди, говорящие или поющие с большей громкостью, распространяют больше аэрозолей. То есть, громкие мужчины потенциально являются самыми большими распространителями COVID-19.

Кроме того, оказалось, что громкое пение (например, выступ хора) способствует выделению большего количества аэрозольных частиц, чем просто громкие разговоры.

Таким образом, результаты исследования показывают — закрытые помещения, где люди разговаривают, поют или громко кричат, являются местами наивысшего уровня передачи COVID-19.

Исполнительское искусство поступило правильно, закрывшись в 2020 году — они, безусловно, спасли жизни, — резюмируют исследователи.

Источник: Futurism