Последствия смертельного ДТП в Черниговской области, фото: Сергей Василина

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Смертельное ДТП, которое произошло сегодня, 7 декабря, утром, в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса неподалеку от Чернигова, привело к гибели 13 человек, еще семеро находятся в тяжелом состоянии.

После аварии руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина на своей странице в Фейсбуке заявил, что причиной трагического ДТП могли быть сложные погодные условия, однако есть также вопросы состояния дорожного покрытия и технического состояния автобуса.

В то же время, в Службе автомобильных дорог в Черниговской области уверяют, что дорожный фактор в этом ДТП отсутствует. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Фэйсбук.

В ведомстве отмечают, что в области с ночи работала дорожная спецтехника, которая расчищала и обрабатывала автодороги государственного значения противогололедными материалами.

Утром 7 декабря в области была плюсовая температура, дождь, противогололедные материалы уже сработали, дорожное покрытие стало мокрым, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что на дорогу Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч, где произошло смертельное ДТП, около 23:00 6 декабря выезжала техника подрядной организации для посыпания противогололедной смесью и расчистки.

Ночью дорога была уже отделана противогололедными материалами. Никаких жалоб на горячую линию Службы автодорог не поступало, — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что после возникновения ДТП представители Службы автомобильных дорог в Черниговской области прибыли на место аварии и, в частности, участвовали в фиксации состояния дорожного покрытия.

Совместно с полицией был составлен соответствующий акт обследования дороги. На момент столкновения двух транспортных средств покрытие автомобильной дороги Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч было мокрым, обработанным противогололедными материалами, коэффициент сцепления колес — в пределах нормы. Что зафиксировано в документе, — подчеркивают в ведомстве.

В службе автодорог Черниговщины предупреждают, что завтра, 8 декабря, на севере Украины ожидается ухудшение погодных условий: местами возможно налипание мокрого снега и гололед.