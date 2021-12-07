Трагедія біля Чернігова — в Укравтодорі розповіли, яким був стан дорогиhttps://racurs.ua/ua/n164116-tragediya-bilya-chernigova-v-ukravtodori-rozpovily-yakym-buv-stan-dorogy.htmlРакурс
Смертельна ДТП, яка сталася сьогодні, 7 грудня, вранці, в результаті зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса неподалік від Чернігова, призвела до загибелі 13 людей, ще семеро перебувають у тяжкому стані.
Після аварії керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що причиною трагічної ДТП могли бути складні погодні умови, проте є також питання до стану дорожнього покриття і технічного стану автобуса.
Водночас у Службі автомобільних доріг у Чернігівській області запевняють, що дорожній фактор у цій ДТП відсутній. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в соціальній мережі Фейсбук.
У відомстві зазначають, що в області з ночі працювала дорожня спецтехніка, що розчищала та обробляла автодороги державного значення протиожеледнимим матеріалами.
Зранку 7 грудня в області була плюсова температура, дощ, протиожеледні матеріали вже спрацювали, дорожнє покриття стало мокре, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що на дорогу Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч, де сталася смертельна ДТП, близько 23.00 6 грудня виїжджала техніка підрядної організації для посипання протиожеледною сумішшю та розчистки.
Уночі дорога була вже оброблена протиожеледними матеріалами. Жодних скарг на гарячу лінію Служби автодоріг не надходило, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що після виникнення цієї ДТП представники Служби автомобільних доріг у Чернігівській області прибули на місце аварії і, зокрема, брали участь у фіксації стану дорожнього покриття.
Спільно з поліцією був складений відповідний акт обстеження дороги. На момент зіткнення двох транспортних засобів покриття автомобільної дороги Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч було мокрим, обробленим протиожеледними матеріалами, коефіцієнт зчеплення коліс — в межах норми. Що зафіксовано в документі, — наголошують у відомстві.
У службі автодоріг Чернігівщини попереджають, що завтра, 8 грудня, на півночі України очікується погіршення погодних умов: місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.
Автівки мають бути перевзуті у зимову гуму. Водіям вантажівок з собою обов’язково слід мати ланцюги протиковзання, вони стануть у нагоді на ділянках з крутим підйомом та спуском, — наголошують у відомстві.