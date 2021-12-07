Наслідки смертельної ДТП на Чернігівщині, фото: Сергій Василина

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Смертельна ДТП, яка сталася сьогодні, 7 грудня, вранці, в результаті зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса неподалік від Чернігова, призвела до загибелі 13 людей, ще семеро перебувають у тяжкому стані.

Після аварії керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що причиною трагічної ДТП могли бути складні погодні умови, проте є також питання до стану дорожнього покриття і технічного стану автобуса.

Водночас у Службі автомобільних доріг у Чернігівській області запевняють, що дорожній фактор у цій ДТП відсутній. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в соціальній мережі Фейсбук.

У відомстві зазначають, що в області з ночі працювала дорожня спецтехніка, що розчищала та обробляла автодороги державного значення протиожеледнимим матеріалами.

Зранку 7 грудня в області була плюсова температура, дощ, протиожеледні матеріали вже спрацювали, дорожнє покриття стало мокре, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що на дорогу Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч, де сталася смертельна ДТП, близько 23.00 6 грудня виїжджала техніка підрядної організації для посипання протиожеледною сумішшю та розчистки.

Уночі дорога була вже оброблена протиожеледними матеріалами. Жодних скарг на гарячу лінію Служби автодоріг не надходило, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що після виникнення цієї ДТП представники Служби автомобільних доріг у Чернігівській області прибули на місце аварії і, зокрема, брали участь у фіксації стану дорожнього покриття.

Спільно з поліцією був складений відповідний акт обстеження дороги. На момент зіткнення двох транспортних засобів покриття автомобільної дороги Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч було мокрим, обробленим протиожеледними матеріалами, коефіцієнт зчеплення коліс — в межах норми. Що зафіксовано в документі, — наголошують у відомстві.

У службі автодоріг Чернігівщини попереджають, що завтра, 8 грудня, на півночі України очікується погіршення погодних умов: місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.