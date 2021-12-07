У Білому Домі розповіли, про що Байден говорив із Путіним

Джо Байден, фото: profile.ru

https://racurs.ua/ua/n164115-u-bilomu-domi-rozpovily-pro-scho-bayden-govoryv-iz-putinym.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, сьогодні, 7 грудня, провів понад двогодинні закриті переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним за допомогою захищеної системи відеозв’язку.

На сайті Білого Дому США вже з’явилося повідомлення за підсумками цієї зустрічі.

Зазначається, що Байден та Путін «обговорити низку питань американо-російського порядку денного».

Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу ескалації Росією сил навколо України і дав зрозуміти, що США та наші союзники у разі військової ескалації відреагують рішучими економічними та іншими діями, — наголошується в повідомленні.

Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії, — додає прес-служба Білого дому.

Зазначається, що Байден та Путін доручили своїм командам «вжити заходів», і США робитимуть це у тісній співпраці з союзниками та партнерами.

Крім того, Байден та Путін обговорили інші питання: