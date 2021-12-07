Путін та Байден розмовляли понад дві години

Джо Байден та Володимир Путін поспілкувалися за допомогою відеозв’язку, фото: kremlin.ru

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Ракурс

Президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін сьогодні, 7 грудня, провели переговори за допомогою захищеної системи відеозв’язку.

Загалом переговори тривали 2 години 5 хвилин, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Зустріч відбувалася «за закритими дверима». Журналістам показали лише перші кадри спілкування, після чого переговори проходили у закритому режимі.

Судячи з оприлюднених прес-службою Кремля матеріалів, переговори між Путіним та Байденом відбувалися тет-а-тет.

Раніше прес-секретар Путін Дмитро Пєсков повідомляв, що до сьогоднішніх переговорів ця лінія зв’язку не використовувалася. Водночас Пєсков запевнив, що переговори у форматі відеоконференції не відзрізняються принципово від зустрічі віч-на-віч.

Сьогодні на щоденному брифінгу прес-служби Білого дому, який має розпочатися приблизно о 21.00 за київським часом, очікується участь радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана.

Ймовірно, він розповість журналістам про деталі цих переговорів.

Джерело: «Інтерфакс»