Путін та Байден розмовляли понад дві години

Путін та Байден розмовляли понад дві годиниhttps://racurs.ua/ua/n164114-putin-ta-bayden-rozmovlyaly-ponad-dvi-godyny.htmlРакурс
Президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін сьогодні, 7 грудня, провели переговори за допомогою захищеної системи відеозв’язку.
Загалом переговори тривали 2 години 5 хвилин, повідомляє агентство «Інтерфакс».
Зустріч відбувалася «за закритими дверима». Журналістам показали лише перші кадри спілкування, після чого переговори проходили у закритому режимі.
Судячи з оприлюднених прес-службою Кремля матеріалів, переговори між Путіним та Байденом відбувалися тет-а-тет.
Раніше прес-секретар Путін Дмитро Пєсков повідомляв, що до сьогоднішніх переговорів ця лінія зв’язку не використовувалася. Водночас Пєсков запевнив, що переговори у форматі відеоконференції не відзрізняються принципово від зустрічі віч-на-віч.
Сьогодні на щоденному брифінгу прес-служби Білого дому, який має розпочатися приблизно о 21.00 за київським часом, очікується участь радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана.
Ймовірно, він розповість журналістам про деталі цих переговорів.
Джерело: «Інтерфакс»