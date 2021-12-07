Путин и Байден говорили более двух часов

Джо Байден и Владимир Путин пообщались с помощью видеосвязи, фото: kremlin.ru

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Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин сегодня, 7 декабря, провели переговоры с помощью защищенной системы видеосвязи.

В общей сложности переговоры продолжались 2 часа 5 минут, сообщает агентство «Интерфакс».

Встреча проходила «за закрытой дверью». Журналистам показали только первые кадры общения, после чего переговоры проходили в закрытом режиме.

Судя по обнародованным пресс-службой Кремля материалам, переговоры между Путиным и Байденом проходили тет-а-тет.

Ранее пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков сообщал, что до сегодняшних переговоров эта линия связи не использовалась. В то же время Песков заверил, что переговоры в формате видеоконференции не отличаются принципиально от встречи с глазу на глаз.

Сегодня на ежедневном брифинге пресс-службы Белого Дома, который должен начаться около 21.00 по киевскому времени, ожидается участие советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Вероятно, он расскажет журналистам о подробностях этих переговоров.

Источник: «Интерфакс»