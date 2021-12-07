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Ракурс
Джо Байден, фото: profile.ru

В Белом Доме рассказали, о чем Байден говорил с Путиным

7 дек 2021, 20:51
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Джо Байден, президент США, сегодня, 7 декабря, провел более чем двухчасовые закрытые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным с помощью защищенной системы видеосвязи.

На сайте Белого Дома США уже появилось сообщение по итогам этой встречи.

Отмечается, что Байден и Путин «обсудили ряд вопросов американо-российской повестки дня».

Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники в случае военной эскалации отреагируют решительными экономическими и другими действиями, — отмечается в сообщении.

Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии, — добавляет пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Байден и Путин поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.


Кроме того, Байден и Путин обсудили другие вопросы:

  • диалог США и России по стратегической стабильности;
  • имели отдельный диалог о вредоносных компьютерных программах-вымогателях (ransomware);
  • обсудили совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Источник: Ракурс


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