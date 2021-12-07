В Белом Доме рассказали, о чем Байден говорил с Путиным

В Белом Доме рассказали, о чем Байден говорил с Путинымhttps://racurs.ua/n164115-v-belom-dome-rasskazali-o-chem-bayden-govoril-s-putinym.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, сегодня, 7 декабря, провел более чем двухчасовые закрытые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным с помощью защищенной системы видеосвязи.
На сайте Белого Дома США уже появилось сообщение по итогам этой встречи.
Отмечается, что Байден и Путин «обсудили ряд вопросов американо-российской повестки дня».
Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники в случае военной эскалации отреагируют решительными экономическими и другими действиями, — отмечается в сообщении.
Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии, — добавляет пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что Байден и Путин поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.
Кроме того, Байден и Путин обсудили другие вопросы:
- диалог США и России по стратегической стабильности;
- имели отдельный диалог о вредоносных компьютерных программах-вымогателях (ransomware);
- обсудили совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.