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У світі триває епідемія коронавірусу

Чоловіки чи жінки — хто частіше розповсюджує коронавірус, встановили учені

7 гру 2021, 22:22
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Чоловіки розповсюджують COVID-19 частіше, ніж жінки та діти.

Це випадково встановили американські учені, які досліджували, що можуть зробити представники виконавського мистецтва — від мюзиклів до наукових лекцій, яке найбільше постраждало від карантинних обмежень, щоб убезпечити повернення на сцену після пандемії, повідомляє видання Futurism.

В ході дослідження учені виміряли кількість аерозольних частинок, завдяки яким може передаватися коронавірус, випущених 75 добровольцями, і виявили дещо незвичайне — дорослі чоловіки випускали набагато більше частинок, ніж дорослі жінки чи діти.

Втім, пояснення тут може бути дуже простим — у дорослих чоловіків легені зазвичай більші, ніж у жінок чи дітей. Аналогічно, дорослі жінки випускають більше частинок, ніж діти.

Вчені також встановили, що люди, які говорять або співають з більшою гучністю, поширюють більше аерозолів. Тобто, гучні чоловіки потенційно є найбільшими поширювачами COVID-19.

Крім того, виявилося, що гучний спів (наприклад, виступ хору) сприяє виділенню більшої кількості аерозольних частинок, ніж просто гучні розмови.

Загалом, результати дослідження показують — закриті приміщення, де люди розмовляють, співають або голосно кричать, є місцями найвищого рівня передачі COVID-19.


Виконавське мистецтво вчинило правильно, закрившись у 2020 році — вони, безумовно, врятували життя, — резюмують дослідники.

Джерело: Futurism


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