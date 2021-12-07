Коли Байден зателефонує Зеленському, розповіли в Білому домі

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n164118-koly-bayden-zatelefonuie-zelenskomu-rozpovily-v-bilomu-domi.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, зателефонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському у четвер, 9 грудня.

Під час цієї розмови сторони, зокрема, обговорять результати переговорів Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, котрі по відеозв’язку відбулися сьогодні, 7 грудня. Про це під час брифінгу в Білому домі заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Президент Байден говоритиме з президентом Зеленським у четвер, у розвиток вчорашньої розмови між президентом Зеленським і держсекретарем Блінкеном, — зазначив Салліван.

Сьогодні Байден проведе телефонні розмови з лідерами країн Європи та з лідерами обох палат Конгресу, додав Салліван.

Нагадаємо, розмова Байдена та Путіна тривала понад дві години. Серед питань, які сторони обговорювали, була ескалації Росією сил навколо України.