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Ракурс
Коронавирус в Украине за сутки унес жизни 450 человек

Коронавирус в Украине за сутки унес жизни 450 человек (ИНФОГРАФИКА)

8 дек 2021, 08:45
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 декабря, подхватил 9 тыс. 371 человек, в том числе 809 детей и 175 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 998 человек, также 450 человек умерли от осложнений болезни. Еще 26 тыс. 804 украинца выздоровели. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 млн 519 тыс. 981 человек;
  • выздоровело — 3 млн 109 тыс. 423 человека;
  • летальных исходов — 89 тыс. 436;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 млн 160 тыс. 332.

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

В течение 7 декабря 199 тыс. 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 тыс. 270 украинцев, полностью иммунизированы — 120 тыс. 495 человек.

За все время кампании более 12 млн. украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.


Напомним, по данным Минздрава, вакцинация от коронавируса необходима и людям, которые уже переболели. Они могут вакцинироваться на 28 день после перенесенной болезни.

Источник: Ракурс


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