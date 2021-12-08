Коронавирус в Украине за сутки унес жизни 450 человек

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 декабря, подхватил 9 тыс. 371 человек, в том числе 809 детей и 175 медработников.

В больницы попали 2 тыс. 998 человек, также 450 человек умерли от осложнений болезни. Еще 26 тыс. 804 украинца выздоровели. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 519 тыс. 981 человек;

выздоровело — 3 млн 109 тыс. 423 человека;

летальных исходов — 89 тыс. 436;

проведено ПЦР-тестирований — 16 млн 160 тыс. 332.

В течение 7 декабря 199 тыс. 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 тыс. 270 украинцев, полностью иммунизированы — 120 тыс. 495 человек.

За все время кампании более 12 млн. украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.

Напомним, по данным Минздрава, вакцинация от коронавируса необходима и людям, которые уже переболели. Они могут вакцинироваться на 28 день после перенесенной болезни.