США сделают то, чего избежали в 2014 году — советник Байдена о разговоре с Путиным

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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина не комментировались лидерами на брифингах, но в Вашингтоне после видеоразговора состоялось несколько выходов чиновников Белого дома к медиа.

В случае вторжения РФ военную помощь получит как Украина, так и сопредельные страны НАТО, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Со стороны Госдепартамента прозвучали угрозы новых санкций и полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения. Также Байден не дал Путину гарантий вступления или невступления Украины в НАТО.

Кремль после переговоров также официально признал, что Путин снова выдвинул требование не принимать Украину и других соседей РФ в НАТО, но в Москве не уточнили, какой ответ дал Байден.

Президент Байден не делал в этом вопросе никаких уступок или обязательств. Он настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем им ассоциироваться, — сообщил советник безопасности Байдена.

В то же время Белый дом дал согласие на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему, что-то, чего мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас, — сказал Салливан.

Он отказался публично говорить о чем идет речь, добавив, что США хотят говорить это напрямую с россиянами.

Мы достаточно подробно излагаем для россиян типы мер, которые мы имеем в виду. Мы также очень тесно координируем этот вопрос с нашими европейскими союзниками. У нас есть эксперты из Министерства финансов, Государственного департамента и Совета национальной безопасности, которые ежедневно контактируют с ключевыми столицами и Брюсселем, чтобы проработать этот пакет мер, — добавил советник президента США.

После разговора с Путиным Байден разговаривал с лидерам четырех европейских государств, а 9 декабря пообещал позвонить президенту Украины.