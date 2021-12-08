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Массовый расстрел студентов — СБУ заявила о разоблачении «колумбайна»

Массовый расстрел студентов — СБУ заявила о разоблачении «колумбайна» (ФОТО)

8 дек 2021, 10:42
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Массовый расстрел студентов предотвратили в Черкасской области. Служба безопасности Украины 8 декабря сообщила, что двое студентов местного колледжа в интернете распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников.

Своими намерениями они делились в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Массовый расстрел студентов – в СБУ заявили о разоблачении "колумбайна" в Черкассах, фото - СБУ

В ходе обысков у злоумышленников нашли и изъяли два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Массовый расстрел студентов – в СБУ заявили о разоблачении "колумбайна" в Черкассах, фото - СБУ

«Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в силовых органах сообщила, что задержанным — по 18 лет. Возможным мотивом их намерений был буллинг со стороны одногруппников.

Массовый расстрел студентов – в СБУ заявили о разоблачении "колумбайна" в Черкассах, фото - СБУ

Юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос о мере пресечения для них будет решаться после получения выводов экспертизы.


Уголовное производство следователи СБУ открыли по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Массовый расстрел студентов – в СБУ заявили о разоблачении "колумбайна" в Черкассах, фото - СБУ

Источник: Ракурс


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