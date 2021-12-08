Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Умер украинский футбольный тренер, принявший гражданство России

Умер украинский футбольный тренер, принявший гражданство России (ВИДЕО)

8 дек 2021, 10:27
999

Умер Игорь Гамула, бывший игрок и тренер нескольких украинских футбольных клубов.

Гамулы не стало 8 декабря на 62-м году жизни. О смерти сообщил российский ФК «Ростов», в котором специалист работал с 2011 по 2020 годы. Причина смерти в уведомлении не называется.

Гамула родился 17 февраля 1960 года в городе Алчевск Луганской области. Недавно он принял российское гражданство.

В Украине тренер был известен из-за одиозных пресс-конференций и работы экспертом на ТРК «Футбол».

На вопрос, кем он чувствует себя — украинцем или русским — Гамула отвечал: «Конечно, русским. Я патриот России».


Гамула играл в начале 1980-х за луганскую Звезду, ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, «Ростсельмаш», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

В Украине он тренировал украинские команды «Таврия» и «Закарпатье». Последним местом его работы был любительский клуб «Гераклион», играющий в чемпионате Москвы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров