Помер український футбольний тренер, який прийняв громадянство Росії

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Помер Ігор Гамула, колишній гравець і тренер кількох українських футбольних клубів.

Гамули не стало 8 грудня на 62-му році життя. Про смерть повідомив російський ФК «Ростов», у якому спеціаліст працював з 2011 по 2020 роки. Причина смерті в повідомленні не називається.

Гамула народився 17 лютого 1960 року в місті Алчевськ Луганської області. Нещодавно він прийняв російське громадянство.

В Україні тренер був відомий через одіозні прес-конференції та роботу експертом на ТРК «Футбол».

На запитання, ким він почувається — українцем чи росіянином — Гамула відповідав: «Звичайно, росіянином. Я патріот Росії».

Гамула грав на початку 1980-х за луганську Зорю, ростовський СКА, з яким виграв Кубок СРСР, «Ростсільмаш», «Атоммаш», херсонські «Кристал» і «Таврію».

В Україні він тренував українські команди «Таврія» і «Закарпаття». Останнім місцем його роботи був аматорський клуб «Геракліон», який грає у чемпіонаті Москви.