Росію відключать від SWIFT — що це означає. Фото: Интерфакс

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Росію хочуть відключити від міжбанківської платіжної системи SWIFT у разі вторгнення в Україну — такий варіант запропонували в Сполучених Штатах Америки (США).

На країну чекатиме повна ізоляція, оскільки клієнти російських банків не зможуть відправляти в інші країни банківські перекази і отримувати їх. Про це повідомляє Telegram-канал «Монополіст».

Росіяни не зможуть розраховуватися за покупки картами Visa та Mastercard за кордоном, оскільки платіжні системи не матимуть можливості обмінюватися інформацією з російськими банками. Для розрахунків за кордоном росіянам доведеться користуватися картами емітентів інших країн. Відключення від SWIFT вплине на зовнішню торгівлю Росії, значно зростуть терміни та вартість проведення платежів за товари. Відповідно можливе виникнення дефіциту імпортних товарів.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — це міжнародна організація, якій належить однойменна глобальна міжбанківська система здійснення платежів та передачі інформації. Завдяки їй клієнти банків у сотнях країнах можуть здійснювати оплату товарів та послуг за кордон, проводити грошові перекази зі свого рахунку на рахунки фізичних та юридичних осіб в інші країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в адміністрації Джо Байдена обмірковують широкий набір санкцій проти Росії, які повинні стримати президента РФ Путіна. Набір заходів Білого дому включає санкції проти членів найближчого оточення Путіна, відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, а нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, зокрема виробників енергії та російські банки.

Джерело: ТГ-канал «Монополіст»