Затори в Києві через ожеледицю – де не проїхати. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n164124-zatory-v-kyievi-cherez-ojeledycu-de-ne-proyihaty-karta-video.html

Ракурс

У Києві утворилися затори через складні погодні умови. 8 грудня ожеледиця спровокувала численні затори та ДТП на дорогах міста.

Зокрема, на вулиці Привокзальній зіткнулися легковик та хлібовоз. Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.ua. На місце аварії прибули правоохоронці та медики.

Згідно з даними Google Maps, проїзд для автомобілів на всіх столичних мостах. Затори утворилися на проспектах Романа Шухевича, Броварському, Визволителів, Юрія Гагаріна, Соборності, Миколи Бажана.

Проблеми з рухом автомобілів є на ділянці дороги від метро «Почайна» та до метро «Дорогожичі», на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Академіка Глушкова та Валерія Лобановського.

Затори вплинули на швидкість автомобілів на вулицях Вадима Гетьмана, Академіка Заболотного, Юрія Іллєнка, Братиславській та Данила Щербаківського.

Тягучки утворились на Окружній та Кільцевій дорогах, Набережному шосе (від Дарницького мосту у напрямку Подолу — кілька аварій у районі Гаванського мосту), а також у центрі столиці.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 8 грудня передбачає дощі у більшості регіонів, крім південного сходу. Погода в Києві буде похмурою, протягом доби прогнозується сніг з дощем. У столиці очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.