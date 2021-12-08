Пробки в Киеве из-за гололеда – где не проехать. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n164124-probki-v-kieve-iz-za-gololeda-gde-ne-proehat-karta.html

Ракурс

В Киеве образовались пробки из-за сложных погодных условий. 8 декабря гололедица спровоцировала многочисленные пробки и ДТП на дорогах города.

В частности, на улице Привокзальной столкнулись легковушка и хлебовоз. Об этом сообщил телеграм-канал dtp.kiev.ua. На место аварии прибыли правоохранители и медики.

Согласно данным Google Maps, проезд для автомобилей затруднен на всех столичных мостах. Пробки образовалась на проспектах Романа Шухевича, Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Соборности, Николая Бажана.

Проблемы с движением автомобилей есть на участке дороги от метро «Почайна» и до метро «Дорогожичи», на проспектах Победы, Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского.

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана, Борщаговской, Академика Заболотного, Щусева, Юрия Ильенко, Братиславской и Даниила Щербаковского.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном шоссе (от Дарницкого моста в направлении Подола — несколько аварий в районе Гаванского моста), а также в центре столицы.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 8 декабря предполагает дожди в большинстве регионов, кроме юго-востока. Погода в Киеве будет пасмурной, в течение суток прогнозируется снег с дождем. В столице ожидается гололедица и налипание мокрого снега.