Остановка газопровода СП-2 и финансовая изоляция России — действия США в случае атаки на Киев

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Вашингтон ожидает остановки газопровода «Северного потока-2» в случае, если Россия совершит вторжение в Украину. Об этом заявила 7 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Конгрессе.

Нуланд выступала на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам после разговора Путина и Байдена.

Я думаю, что если президент Путин вторгнется в Украину, то мы ожидаем, что газопровод будет остановлен, — сказала Нуланд, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях.

Заместитель госсекретаря США считает, что Россия способна, если захочет, подогнать к Украине вдвое больше сил, чем это сделала прошлой весной.

Если полностью мобилизовать те силы, которые для этого планируется использовать, военная группировка будет вдвое больше, чем прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, иначе говоря, о примерно половине сухопутных сил РФ, базирующихся к западу от Урала, — говорится в заявлении Нуланд, переданном комитету сената США по иностранным делам.

Нуланд добавила, что по оценке США Россия разместила почти 100 тыс. военных вблизи северных, восточных и южных границ Украины. Эти силы, по мнению замгоссекретаря, «продолжают готовиться к решительным действиям в Украине, если получат соответствующий приказ. Потенциально это возможно в начале 2022 года».

Нуланд указала, что Вашингтон прорабатывает вариант, предусматривающий полную финансовую изоляцию России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ в Украину.

Мы обсуждали мероприятия, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли, — сказала Нуланд.

Нуланд также выразила уверенность, что партнеры США в Европе, в частности, ФРГ, поддержат Вашингтон в вопросе санкций против «Северного потока-2».

Я думаю, что они будут точно делать это, — сказала Нуланд, отвечая на вопрос, считает ли она, что европейские партнеры США, включая тех, кто выступал в поддержку проекта газопровода, считают возможное вторжение России в Украину настолько серьезной проблемой безопасности, что пересмотрят свою позицию будут готовы работать с США над остановкой сертификации «Северного потока-2» и над его остановкой в ​​принципе.

Газопровод «Северный поток-2» на данный момент вполне можно использовать, чтобы оказывать давление на Россию по теме Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на своем брифинге.

Сейчас он не работает, газ по нему не поставляют. Поэтому газопровод в нынешнем состоянии не может использоваться Россией для давления. Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться в Украину, — сказал Салливан.

В Сенате США продолжается активное обсуждение проекта оборонного бюджета страны. Проект документа на 2022 финансовый год в его нынешнем виде не содержит предложения по санкциям против «Северного потока-2», на котором настаивают сенаторы-республиканцы.

Поправку, предусматривающую санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, предложили сенаторы-республиканцы Джим Риш и Тед Круз. Оба считают нужным заставить Белый дом ввести санкции. Предложение предусматривает и санкции против компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода.

Демократы в конгрессе сначала выступали за более жесткие санкции против «Северного потока 2», однако после прихода к власти в США Джо Байдена сменили позицию.