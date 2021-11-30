Республиканцы провалили оборонный бюджет США из-за санкций против СП-2

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Республиканцы в Cенате США 29 ноября заблокировали скорейшее принятие оборонного бюджета на следующий финансовый год.

45 сенаторов поддержали прекращение дебатов по оборонному бюджету, в то время как 51 выступили против. Таким образом, не было набрано достаточных 60 голосов для дальнейшего принятия законопроекта простым большинством.

Вместе с республиканцами против проголосовали сенаторы от Демократической партии Эд Марки, Джефф Меркли, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и независимый сенатор Берни Сандерс.

Это произошло из-за санкций против российского газопровода «Северный поток-2», которые были включены в проект.

Документ был заблокирован именно представителями Республиканской партии. Они требуют, чтобы в закон о бюджете-2022 внесли 18 поправок, которые ужесточат санкции против СП-2.

Сенат еще раз обсудит документ и снова соберется на голосование. Если проект бюджета США будет одобрен с правками, его должен утвердить Конгресс, а затем подписать президент США Джозеф Байден.

В проект оборонного бюджета на сумму примерно 770 млрд дол. включены, в том числе, новые санкции против «Северного потока-2». Сенаторы-республиканцы уже несколько месяцев разными способами пытаются добиться более мощных ограничений для оператора СП-2.

Поправки в оборонный бюджет, предусматривающие введение новых ограничительных мер, предложили замглавы сенатского комитета по иностранным делам республиканец Джим Риш, а также сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз, давно борющийся против «Северного потока-2». Оба считают нужным заставить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривает санкции против компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода.

Кроме того, сенаторы предлагают выделить в 2022 финансовом году 350 млн долл. Пентагону для оказания военной помощи Киеву на фоне сообщений о новом скоплении российских войск вблизи границы с Украиной.