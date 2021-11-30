Республіканці провалили ухвалення оборонного бюджету США на 2022 рік через ПП-2

https://racurs.ua/ua/n163753-respublikanci-provalyly-oboronnyy-budjet-ssha-cherez-sankciyi-proty-pp-2.html

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Республіканці у Cенаті США 29 листопада заблокували швидке ухвалення оборонного бюджету на наступний фінансовий рік.

45 сенаторів підтримали припинення дебатів щодо оборонного бюджету, тоді як 51 виступили проти. Таким чином, не було набрано достатніх 60 голосів для подальшого ухвалення законопроекту простою більшістю.

Разом із республіканцями «проти» проголосували сенатори від Демократичної партії Ед Маркі, Джефф Мерклі, Елізабет Уоррен, Рон Уайден та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Це сталося через санкції проти російського газогону «Північний потік-2», які були включені в проект.

Документ заблокували саме представники Республіканської партії. Вони вимагають, щоб в закон про бюджет-2022 внесли 18 поправок, які посилять санкції проти ПП-2.

Сенат ще раз обговорить документ і знову збереться на голосування. Якщо проект бюджету США схвалять з правками, його повинен затвердити Конгрес, а потім підписати президент США Джозеф Байден.

До проекту оборонного бюджету на суму приблизно 770 млрд дол. включено, в тому числі, нові санкції проти «Північного потоку 2». Сенатори-республіканці вже кілька місяців у різний спосіб намагаються домогтися потужніших обмежень для оператора ПП-2.

Поправки до оборонного бюджету, що передбачають введення нових обмежувальних заходів, запропонували заступник глави сенатського комітету із закордонних справ республіканець Джим Ріш, а також сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз, який давно бореться проти «Північного потоку-2». Обидва вважають за потрібне змусити Білий дім ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG. Також їхня пропозиція передбачає санкції проти компаній, які беруть участь у тестуванні та процесі сертифікації газопроводу.

Крім того, сенатори пропонують виділити у 2022 фінансовому році 350 млн дол. Пентагону для надання військової допомоги Києву на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ поблизу кордону з Україною.