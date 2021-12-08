США очікують на зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну

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Вашингтон очікує зупинки газогону «Північного потоку-2» у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Про це заявила 7 грудня заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в Конгресі.

Нуланд виступала на слуханнях у комітеті Сенату США із закордонних справ, які відбулися після розмови Путіна та Байдена.

Я думаю, що якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено, — сказала Нуланд, відповідаючи на запитання щодо потенційних санкцій.

Заступник держсекретаря США вважає, що Росія здатна, якщо захоче, стягнути до України вдвічі більше сил, ніж це зробила минулої весни.

Якщо повністю мобілізувати ті сили, які для цього планується використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, інакше кажучи, про приблизно половину сухопутних сил РФ, що базуються до на захід від Уралу, — йдеться у заяві Нуланд, переданій комітету сенату США із закордонних справ.

Нуланд додала, що за оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних та південних кордонів України. Ці сили, на думку заступника держсекретаря, «продовжують готуватися до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ. Потенційно це можливо на початку 2022 року».

Нуланд вказала, що Вашингтон опрацьовує варіант, який передбачає повну фінансову ізоляцію Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення РФ в Україну.

Ми обговорювали заходи, які були б рівнозначними повної фінансової ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу, для їхньої можливості подорожувати і для торгівлі, — сказала Нуланд.

Нуланд також висловила впевненість, що партнери США в Європі, зокрема ФРН, підтримають Вашингтон у питанні санкцій проти «Північного потоку 2».

Я думаю, що вони точно робитимуть це, — сказала Нуланд, відповідаючи на запитання, чи вважає вона, що європейські партнери США, включаючи тих, хто виступав на підтримку проекту газопроводу, вважають можливе вторгнення Росії в Україну настільки серйозною проблемою безпеки, що переглянуть свою позицію та будуть готові працювати зі США над зупинкою сертифікації «Північного потоку 2» та над його зупинкою в принципі.

Газогін «Північний потік-2» на даний момент цілком можна використовувати, щоб чинити тиск на Росію на тему України, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на своєму брифінгу.

Зараз він не працює, газ по ньому не поставляють. Тому газогін у нинішньому стані не може використовуватися Росією для тиску. Навпаки, Захід може використовувати його для тиску: якщо Володимир Путін хоче, щоб газ поставлявся трубопроводом, то, можливо, не слід йти на ризик та вторгатися в Україну, — сказав Салліван.

У Сенаті США продовжується активне обговорення проекту оборонного бюджету країни. Проект документа на 2022 фінансовий рік у його нинішньому вигляді не містить пропозиції щодо санкцій проти «Північного потоку-2», на якому наполягають сенатори-республіканці.

Поправку, яка передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, запропонували сенатори-республіканці Джим Ріш та Тед Круз. Обидва вважають за потрібне змусити Білий дім ввести санкції. Пропозиція передбачає й санкції проти компаній, які беруть участь у тестуванні та процесі сертифікації газопроводу.

Демократи в конгресі спочатку виступали за жорсткіші санкції проти «Північного потоку 2», проте після приходу до влади в США Джо Байдена змінили позицію.