Россию отключат от SWIFT — что это значит. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n164125-rossiu-otkluchat-ot-swift-chto-eto-znachit.html

Ракурс

Россию хотят отключить от межбанковской платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину — такой вариант предложили в Соединенных Штатах Америки (США).

Страну будет ждать полная изоляция, поскольку клиенты российских банков не смогут отправлять в другие страны банковские переводы и получать их. Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

Россияне не смогут рассчитываться за покупки картами Visa и Mastercard за границей, поскольку платежные системы не будут иметь возможность обмениваться информацией с российскими банками. Для расчетов за границей россиянам придется пользоваться картами эмитентов других стран. Отключение от SWIFT повлияет на внешнюю торговлю России, значительно возрастут сроки и стоимость проведения платежей за товары. Соответственно, возможно возникновение дефицита импортных товаров.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это международная организация, которой принадлежит одноименная глобальная межбанковская система осуществления платежей и передачи информации. Благодаря ей клиенты банков в сотнях странах могут осуществлять оплату товаров и услуг за границу, проводить денежные переводы со своего счета на счета физических и юридических лиц в другие страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в администрации Джо Байдена обдумывают широкий набор санкций против России, которые должны сдержать президента РФ Путина. Набор мер Белого дома включает санкции против членов ближайшего окружения Путина, отключение России от международной платежной системы SWIFT, а новые экономические санкции могут быть направлены на различные сектора, в частности производителей энергии и российские банки.

Источник: ТГ-канал «Монополист»